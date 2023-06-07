Наиболее благоприятными условиями для купания можно считать безветренную погоду и температурой воздуха более 25 градусов.

Наиболее благоприятными условиями для купания можно считать безветренную погоду и температурой воздуха более 25 градусов.С началом теплого сезона открылся сезон купания в водоемах. Однако на воде очень важно соблюдать правила безопасности, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Рекомендации россиянам дали в МЧС.Специалисты подчеркнули, что правила безопасности необходимо соблюдать независимо от вида водоема: будь то пруд в деревне, река в городе или целое море. Прежде всего нужно запомнить, что купаться следует при температуре воды от 18 и воздуха от 20 градусов.Наиболее благоприятными условиями для купания можно считать безветренную погоду и температурой воздуха более 25 градусов, уточняет портал . Кстати, для защиты от солнечных лучей лучше всего носить головной убор.Не стоит забывать, длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению, что чревато судорогами. Убрать их можно при натяжении сведенных мышц. Главное не паниковать и максимально быстро выйти на берег.В МЧС также посоветовали выбирать для отдыха официально разрешенные пляжи с дежурными спасателями. В "диких" местах не следует заходить в воду, а тем более нырять и заплывать далеко.Рядом со спасателями следует купаться лицам, которые страдают от хронических заболеваний, способных вызвать приступы. Им также рекомендуется предварительная консультация врача.