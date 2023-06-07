Утверждать новые наименования будут депутаты горсовета.

Во Владимире появится новая улица и переименовали две остановки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Топонимическая комиссия решила присвоить название улица Пигановская, расположенной в микрорайоне Пиганово. В Оргтруде власти также не блеснули оригинальностью и назвали две остановки «Оргтрудовские сады-1» и «Оргтрудовские сады-2».Еще чиновники рассматривали вопрос переименования остановки «Золотые ворота» в «Театральную площадь», но не нашли достаточных оснований.Утверждать новые наименования будут депутаты горсовета.