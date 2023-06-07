Публикация постановления даст официальный старт избирательной кампании.

Публикация постановления даст официальный старт избирательной кампании.В ходе заседания 7 июня Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Решение о проведении многодневного голосования будет принимать Московская избирательная комиссия, заявил Агентству городских новостей "Москва" политолог Александр Асафов. Он напомнил, что по федеральному законодательству выборы могут длиться не более трех дней.Эксперт обратил внимание, что с внедрением многодневного голосования показатели явки в Москве растут. Это говорит об успешности формата, считает он."Благодаря "многодневке" и ДЭГ в выборах принимают участие и молодые избиратели, и те, кто раньше в силу профессиональной занятости не могли дойти до избирательного участка", – пояснил Асафов.Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия органов власти. Решение о назначении выборов должно быть опубликовано в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.По данным исследовательской службы Russian Field, 56% молодых москвичей на выборах мэра онлайн.