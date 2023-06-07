Восстановительные работы на мосту будут проводиться с 7 по 19 июня, сообщили в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Движение уже перекрыто не только на самом мосту. Дорога закрыта начиная от

Восстановительные работы на мосту будут проводиться с 7 по 19 июня, сообщили в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Движение уже перекрыто не только на самом мосту. Дорога закрыта начиная от развязки возле Мостостроя и до соединения с дорогой Владимир-Радужный. В ходе восстановительных работ строители разберут поврежденное мостовое полотно, выполнят локальный ремонт бетонной плиты с заменой армирования и