Подведены итоги января-мая 2023 года.

За январь-май 2023 года скоростные поезда, в том числе проходящие через Владимирскую область, перевезли 1,45 млн пассажиров - это на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает ГЖД.Скоростные перевозки ведутся на электропоездах «Ласточка». Маршрутом Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород воспользовались около 1,4 млн пассажиров. Еще больше 63 тысяч человек перевезли между Нижним Новгородом и Кировом.Напомним, что с 1 июня ежедневно через Ковров , которая курсирует между Ивановом и Нижним Новгородом.