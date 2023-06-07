Останавливаться возле дома №27, 30 и 32 на улице Сакко и Ванцетти автомобилисты больше не смогут. В мэрии пояснили, это сделано в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной

Останавливаться возле дома №27, 30 и 32 на улице Сакко и Ванцетти автомобилисты больше не смогут. В мэрии пояснили, это сделано в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по ул.Сакко и Ванцетти. Там установят дорожные знаки “остановка запрещена” и “работает эвакуатор”. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: мэрия