На видео попали злоумышленники, которые устроили мусорный коллапс в Коврове. А в Коврове минувшей...

На видео попали злоумышленники, которые устроили мусорный коллапс в Коврове.А в Коврове минувшей ночью неизвестные вывели из строя 13 мусоровозов.Несколько человек в районе двух часов незаконно проникли на территорию стоянки мусороуборочной техники и засыпали в топливные баки машин сахар. Действия нарушителей попали в камеру видеонаблюдения. Из-за инцидента мусоровозы не вышли утром на линию. Прочистка топливных систем заняла полдня. Баки пришлось снимать, а подсахаренное топливо сливать. К текущему часу работы завершены. Все машины вышли на маршруты и приступили к уборке города - сообщил генеральный директор компании "Биотехнологии" Альберт Скворцов.Альберт Скворцов, гендиректор ООО "Биотехнологии":- В связи с этим хочу сказать, что, хоть и график вывоза отходов сдвинется, но, тем не менее, будут работать до глубокой ночи, для того, чтобы справиться со всем объёмом отходов в Коврове и Ковровском районе.