Проезд перекрыт от развязки рядом с микрорайоном Мостострой до дороги «Владимир - Радужный - Собинка».

На Южном объезде Владимира на 13 суток закрыли мост через Клязьму. Проезд перекрыт от развязки рядом с микрорайоном Мостострой до дороги «Владимир - Радужный - Собинка».Ограничение движения связано с ремонтом сооружения. Дорожники разберут поверхность моста, восстановят бетонную плиту и заасфальтируют её. Упрдор планирует уложиться до 19 июня.Для безопасной организации работ привлекут четыре экипажа ГИБДД. На участке уже установлены информационные щиты, работает табло переменной информации. Оповещение ведётся на всех подъездах к участку трассы. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.