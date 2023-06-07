Проезд перекрыт от развязки рядом с микрорайоном Мостострой до дороги «Владимир - Радужный - Собинка».
На Южном объезде Владимира на 13 суток закрыли мост через Клязьму. Проезд перекрыт от развязки рядом с микрорайоном Мостострой до дороги «Владимир - Радужный - Собинка».
Ограничение движения связано с ремонтом сооружения. Дорожники разберут поверхность моста, восстановят бетонную плиту и заасфальтируют её. Упрдор планирует уложиться до 19 июня.
Для безопасной организации работ привлекут четыре экипажа ГИБДД. На участке уже установлены информационные щиты, работает табло переменной информации. Оповещение ведётся на всех подъездах к участку трассы. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.