Неизвестные ночью вывели из строя 13 мусоровозов в Коврове. Как стало сегодня известно, минувшей...

Неизвестные ночью вывели из строя 13 мусоровозов в Коврове.Как стало сегодня известно, минувшей ночью злоумышленники на стоянке техники ООО УК «Чистый город» засыпали сахар в бензобаки мусоровозов. В результате, машины утром не завелись и утром на уборку города не вышли. Перед городом и Ковровским районам встала реальная угроза мусорного коллапса.На данный момент два из 13 пострадавших мусоровозов удалось выпустить на вывоз отходов, а еще две машины перегнали в Ковров из Вязников и Владимира.Оператор по обращению с отходами ООО «Биотехнологии» принял решение о том, что вывоз мусора продлится сегодня до глубокой ночи.Виновники происшествия устанавливаются.Фото: https://www.pxfuel.com/en