Нотариуса во Владимирской области лишили полномочий за подложную доверенность. Прокурорской...

Нотариуса во Владимирской области лишили полномочий за подложную доверенность.Прокурорской проверкой был выявлен факт изготовления нотариусом доверенности от имени лица без его согласия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры..В результате был подан иск в Ленинский райсуд о лишении права нотариуса на нотариальную деятельность в связи с нарушением требований законодательства.Требования прокурора судом удовлетворены,Фото: https://www.pxfuel.com/en