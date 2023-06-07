Ольга Орлова активно делится новым опытом материнства. Для нее это давно забытые эмоции, ведь старший сын уже давно вырос.

Ольга Орлова активно делится новым опытом материнства. Для нее это давно забытые эмоции, ведь старший сын уже давно вырос.В феврале 2023 года российская певица Ольга Орлова стала матерью в возрасте 45 лет. Рождение ребенка в таком возрасте безусловно обсуждала вся страна, а у Орловой стало в несколько раз больше подписчиков.Бывшая солистка "Блестящих" не стала скрывать дочь Анну от публики и активно делится опытом материнства в своих соцсетях. На днях Ольга Орлова показала трогательное видео с малышкой. На кадрах певица нежно общается с крохой, держа ее на руках.Ведущая "Дома-2" называла дочку по имени, а та тянула к ней свои ручки. Таким образом Ольга Орлова прямо дала понять критикам, что у нее прекрасные отношения с дочкой. Ранее злопыхатели упрекнули певицу в соцсетях за то, что она редко нянчится со своей новорожденной дочерью и постоянно ездит то на встречи с подругами, то в салоны красоты.Напомним, Ольгу Орлову подозревали в том, что она могла родить не самостоятельно. Якобы живот у нее был накладной, а ребенка ей вынашивала суррогатная мама. Однако певица отвергла все сомнения и резко ответила на подобную критику в свой адрес. Она в грубой форме заявила, что не понимает, почему к ней до сих пор цепляются с дурацкими расспросами и претензиями.