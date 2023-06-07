Всего летом загородный лагерь примет 1050 ребят.

Во Владимире в детско-юношеский центр отдыха «Дружба» отправились 350 школьников. Первая смена продлится до 27 июня.Всего летом загородный лагерь примет 1050 ребят. Вторая смена пройдёт с 1 по 21 июля. Третья - с 25 июля по 14 августа.Как сообщил замначальника управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике Олег Медведев, в рамках летней оздоровительной компании в «Дружбе» и «Икаре» отдохнут 2100 детей.В «Дружбе» закуплен новый инвентарь, мебель в медицинский пункт, модернизирована система видеонаблюдения, выполнен косметический ремонт корпусов. Встречи родителей с детьми разрешены. В первой смене будет работать более 40 вожатых.В «Икаре» детей ждут 9 июня.