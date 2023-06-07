Впервые в истории жители региона смогут проголосовать на сентябрьских выборах онлайн. Как сообщает ЦИК России, в 24 субъектах у граждан появится возможность проголосовать с использованием

Впервые в истории жители региона смогут проголосовать на сентябрьских выборах онлайн. Как сообщает ЦИК России, в 24 субъектах у граждан появится возможность проголосовать с использованием технологии ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Российский Центризбирком приводит слова председателя Эллы Памфиловой. Из официального канала ЦИК России в соцсети В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в