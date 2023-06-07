В Сети обсуждают изменения во внешности 52-летней Кристины Орбакайте.

В Сети обсуждают изменения во внешности 52-летней Кристины Орбакайте.Россияне пристально наблюдают за жизнью прославленной певицы. А связано это в первую очередь с отъездом Аллы Пугачевой. Публика гадает, покинет ли Россию ее дочь. Ну, а Кристина Орбакайте тем временем продолжает трудиться на благо своих преданных слушателей.Недавно певица анонсировала выход новой песни, название которой – "Только вдвоем". А теперь в ее микроблоге появились свежие снимки со съемок клипа на композицию. В кадре артистка предстала в черном платье с капюшоном, расшитом пайетками. В руках у нее микрофон и, судя по позе, она в тот момент активно двигалась и пела.Правда, поклонников не так сильно привлекло шикарное платье певицы или ее изящная поза. Многие обратили внимание на лицо блондинки. Она выглядит резко помолодевшей и буквально изменилась до неузнаваемости! Взглянув на снимок, не сразу становится понятно, что на них изображена Кристина Орбакайте. От морщин и следа не осталось, а кожа – идеально гладкая и подтянутая.Интересно, что недавно звезда делилась фотографиями с выпускного своей дочери Клавдии. Но тогда никто не заметил изменений в ее внешности. Как же так похорошела 52-летняя Кристина Орбакайте и в чем секрет ее красоты, остается только догадываться.