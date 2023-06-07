Руководитель отделения Социального фонда по Владимирской области Антон Курбаков рассказал, как с...

Руководитель отделения Социального фонда по Владимирской области Антон Курбаков рассказал, как с помощью маткапитала погасить уже имеющийся кредит?Оформляя ипотеку, владимирские семьи теперь могут подавать заявления о распоряжении материнским капиталом прямо в банки. Кредитная организация и социальный фонд уже сами найдут общий язык.Как с помощью маткапитала погасить уже имеющийся кредит? Каковы правила оформления ежемесячных выплат из средств материнского капитала? И кто может рассчитывать на единое социальное пособие?В интервью "Вестям" рассказал руководитель регионального отделения Социального фонда Антон Курбаков.