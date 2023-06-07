Сотрудники ФТС в аэропорту Грозного обнаружили золото и бриллианты в багаже одной из пассажирок.

Сотрудники ФТС в аэропорту Грозного обнаружили золото и бриллианты в багаже одной из пассажирок.За сладкой жизнью собиралась отправиться гражданка России, вылетевшая из Грозного в Турцию, сообщает портал . Вместо купальников и парео она везла три слитка золота, которые замаскировала под плитки шоколада "Аленка".Каждый из золотых брусков весил по 250 грамм. Кроме того, в упаковках, где должны были находиться бумажные платочки, обнаружились, сообщает , два крупных бриллианта. Общая сумма ценной клади составила, по подсчетам сотрудников таможни, около 3,5 миллиона рублей.Против женщины было возбуждено, пишут журналисты новостного издания , уголовное дело по статье "Контрабанда", по которому за этот сладкий сюрприз путешественнице может грозить до 7 лет лишения свободы.