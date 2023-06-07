Алла Пугачева судорожно пытается решить проблему со статусом иноагента мужа, ведь от этого зависит судьба ее детей.

Алла Пугачева судорожно пытается решить проблему со статусом иноагента мужа, ведь от этого зависит судьба ее детей.В ближайшее время 74-летняя певица Алла Пугачева планирует снова прилететь в Россию. Инсайдеры уверены, что Примадонна вернется решать неотложные дела на родине, которые касаются ее скандального мужа Максима Галкина*. Пугачева якобы прилетит, чтобы встретиться с рядом чиновников и договориться о будущем своего мужа, ведь оно неразрывно связано с судьбой детей Пугачевой Лизы и Гарри.Как известно, на днях суд отказал комику в снятии статуса иноагента, о чем он и еще несколько опальных звезд подавали иски. Примадонна была крайне недовольна тем, что Галкин* остался при своем статусе иноагента, значительно осложняющем жизнь.Кроме того, Алла Пугачева считает невыносимой старость на чужбине и хочет провести остаток жизни в родных краях, что вполне объяснимо. Для этого она даже готова временно бросить своего мужа Максима Галкина* в Израиле, пишет 7Дней.ру. Единственной радостью на чужбине для Алы Пугачевой остается посещение концертов беглых российских звезд, которые так же мечутся в поисках дополнительного заработка.В целом, единственным смыслом постоянных приездов Пугачевой в Россию является судьба ее младших детей Лизы и Гарри, ведь каким бы хорошим отцом не был Максим Галкин*, Пугачева не готова отдать их ему.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ