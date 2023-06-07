Смотрите Вести в 14.30: сахарная диверсия в Коврове. Атака на мусоровозы - Сахарная диверсия в...

Смотрите "Вести" в 14.30: сахарная диверсия в Коврове.Атака на мусоровозы- Сахарная диверсия в Коврове. Неизвестные вывели из строя 13 мусоровозов, засыпав сахар в бензобаки.Тактика лечения- Тяжело в учении, легко в бою! Офицеры СОБРа отрабатывают навыки тактической медицины.История и музыка- А в родовом имении Суворова в Суздальском районе стартовала Музыкальная экспедиция. Каков маршрут этого года?