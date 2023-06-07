Смотрите Вести в 21.05: Владимирские школьники отправились на отдых в летние лагеря. Проблемный...

Смотрите "Вести" в 21.05: Владимирские школьники отправились на отдых в летние лагеря.Проблемный роддом.Акушерский корпус в Коврове еще недостроен, но уже успел потрескаться. Второе уголовное дело в отношении подрядчика.Первая смена.Здравствуй лето, здравствуй "Дружба". Владимирские школьники отправились на отдых в летние лагеря.Премьера в Александрове.И легенда о русском офицере на сцене александровского драмтеатра. Премьера спектакля "Невидимое-вечно".