Смотрите Вести в 21.05: Владимирские школьники отправились на отдых в летние лагеря.
Проблемный...
Смотрите "Вести" в 21.05: Владимирские школьники отправились на отдых в летние лагеря.
Проблемный роддом.
Акушерский корпус в Коврове еще недостроен, но уже успел потрескаться. Второе уголовное дело в отношении подрядчика.
Первая смена.
Здравствуй лето, здравствуй "Дружба". Владимирские школьники отправились на отдых в летние лагеря.
Премьера в Александрове.
И легенда о русском офицере на сцене александровского драмтеатра. Премьера спектакля "Невидимое-вечно".