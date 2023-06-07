Праздничные мероприятия начнутся вечером 24 июня.

Праздничные мероприятия начнутся вечером 24 июня.Для выпускников подготовили насыщенную программу. В Парке Горького будут работать интерактивные, танцевальные, музыкальные, спортивные и киберспортивные площадки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин."Во время празднования в Парк Горького смогут попасть только выпускники и их сопровождающие", – сказал градоначальник.Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 24 июня и продлятся до 06:00 25 июня. Для выпускников выступят популярные российские певцы и диджеи.В это время Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с QR-кодом.Мэр Москвы ранее , что в ходе летних каникул в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детских садов. Специалисты проведут дополнительное озеленение, установят системы видеонаблюдения и освещения, обновят детские и спортивные площадки.