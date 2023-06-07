Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации в сознании.

Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации в сознании.Два дня назад 84-летняя советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт. Официальной информации от врачей или родных народной артистки не было, поэтому поклонники начали бить тревогу. Некоторые решили, что Шукшиной совсем плохо.Вскоре в Сети появились слухи о том, что якобы разбитая инсультом Федосеева-Шукшина почти не разговаривает и никого не узнает, и вообще якобы находится на ИВЛ. Наконец появилась информация о ее состоянии.Адвокат Юлия Вербицкая-Линник опровергла тревожные слухи и рассказала, что Лидия Федосеева-Шукшина пребывает в сознании. По ее словам, ни на каком аппарате ИВЛ актриса не была и дышит она самостоятельно.Кроме того, правозащитница опровергла слухи о том, что Лидия Федосеева-Шукшина не разговаривает. Она заверила, что состояние актрисы изменилось толко в лучшую сторону. Сейчас Шукшина находится под пристальным вниманием врачей.При этом актриса до сих пор находится в реанимации. Если ее состояние будет и дальше улучшаться, то ее переведут в обычную палату. Помимо медиков рядом с Лидией Федосеевой-Шукшиной находится ее дочь Ольга.