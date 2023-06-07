Спецназ Росгвардии по Владимирской области отрабатывает навыки полевой медицины. За тренировками...

Спецназ Росгвардии по Владимирской области отрабатывает навыки полевой медицины. За тренировками наблюдал Федор Лалакин.Один правильно наложенный жгут - одна спасенная жизнь. Сотрудники владимирского СОБРа отрабатывают навыки тактической медицины под руководством Юрия Скорика, инструктора из Санкт-Петербурга и профи своего дела.Юрий Скорик, спасатель первого класса г. Санкт-Петербург:- У нас намечен план- это работа на технике, то есть транспортировка личного состава, и после обеда мы будем заниматься непосредственно повязками, ну все, что касается медицины. Все мероприятия направлены на повышение выживаемости подразделения.Перебинтовать себя, вытащить раненого товарища из бронированного автомобиля- все это очень важно знать росгвардейцам. Знания, как сделать это быстро и правильно, бесценны на поле боя, подчёркивает командир СОБРа Александр Быков.Александр Быков, командир СОБР "Сунгирь" Управление Росгвардии по Владимирской области:- Мы работаем со многими специалистами и стараемся развиваться, не стоять на месте, данного преподавателя нам рекомендовали, как хорошего специалиста по тактической медицине, скажем так, даже имея свой собственный опыт, мы продолжаем развиваться и думаю, что на его занятиях мы усвоем много нового для себя.А вот так собровцы вместе с Юрием Скориком отрабатывают сценарий транспортировки раненого с земли в бронеавтомобиль.- Ваше движение, во-первых, чем ближе вы к нему тем лучше, ваша нога между ног на спину. Попробуем, на раз два три на меня. Раз два три оп и потащили.Помимо тактической медицины для спецназовцев проходят занятия по огневой и тактико-специальной подготовке, топографии. Также офицеры ежедневно осваивают новые технические средства.Федор Лалакин, Александр Голубев "Вести - Владимир".