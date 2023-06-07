Стали известны подробности поджога военкомата во Владимире.
Жительница Владимира сегодня атаковала...
Стали известны подробности поджога военкомата во Владимире.
Жительница Владимира сегодня атаковала Ленинский военкомат на улице Стрелецкой.
Об этом сообщил телеграм-канал "Shot". По их информации, 55 - летняя женщина подъехала к зданию на своём автомобиле и бросила в ворота три бутылки с зажигательной смесью. Впрочем, нанести серьезный ущерб военкомату ей не удалось. Женщину задержали, при себе у неё обнаружилась пятилитровая канистра. По одной из версий, к этому поступку ее подтолкнули телефонные мошенники, оформившие кредиты на имя женщины.
Есть информация, что нападавшая-чиновница областного министерства архитектуры и транспорта.
В полиции и ФСБ происшествие пока не комментируют.