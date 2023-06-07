Стали известны подробности поджога военкомата во Владимире. Жительница Владимира сегодня атаковала...

Стали известны подробности поджога военкомата во Владимире.Жительница Владимира сегодня атаковала Ленинский военкомат на улице Стрелецкой.Об этом сообщил телеграм-канал "Shot". По их информации, 55 - летняя женщина подъехала к зданию на своём автомобиле и бросила в ворота три бутылки с зажигательной смесью. Впрочем, нанести серьезный ущерб военкомату ей не удалось. Женщину задержали, при себе у неё обнаружилась пятилитровая канистра. По одной из версий, к этому поступку ее подтолкнули телефонные мошенники, оформившие кредиты на имя женщины.Есть информация, что нападавшая-чиновница областного министерства архитектуры и транспорта.В полиции и ФСБ происшествие пока не комментируют.