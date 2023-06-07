Судья, спорящие стороны – в зале Областного суда всё, как во время настоящих заседаний. Отличие лишь в том, что в роли основных действующих лиц выступают студенты, а рассматриваются –

Судья, спорящие стороны – в зале Областного суда всё, как во время настоящих заседаний. Отличие лишь в том, что в роли основных действующих лиц выступают студенты, а рассматриваются – условный иск и спор. Александр Акатов, студент Юридического института ВлГУ Я принимал участие в роли судьи, почувствовать себя судьей, надеть мантию – это было потрясающе! Мне