Судно Валдай на подводных крыльях будет ходить по Оке между Муромом и Нижним Новгородом 7 июня -...

Судно "Валдай" на подводных крыльях будет ходить по Оке между Муромом и Нижним Новгородом7 июня - тестовая поездка, по ее итогам будет сформировано расписание, и пассажирские перевозки по Оке между Муромом и Нижним Новгородом станут регулярными."Валдай" - это новая разработка речных судов для пассажирских перевозок на средние расстояния. Серийное производство началось только в 2019 году. "Валдай" вмещает 45 человек и развивает скорость до 65 километров в час. Такой скорости удается достичь за счет подводных крыльев.Время в пути от Мурома до Нижнего Новгорода по Оке составит около 4 часов, возможно, судно будет делать промежуточную остановку в Павлово. Стоимость поездки пока неизвестна. Сейчас "Валдай" ходит в экскурсионные туры между Нижним Новгородом и Павловым, стоимость такой поездки 2300 рублей в оба конца.Если рейс от Мурома до Нижнего Новгорода будет не экскурсионным, а пассажирским, цена может оказаться ниже.Фото: "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"