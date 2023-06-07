Марк Варшавер рассказал о госпитализации вдовца Инны Чуриковой.

Марк Варшавер рассказал о госпитализации вдовца Инны Чуриковой.Режиссер Глеб Панфилов находится на реабилитации в закрытом учреждении, куда даже его сын не имеет права приходить. Об этом рассказал директор "Ленкома", Марк Варшавер . По его словам, состояние народного артиста РСФСР удовлетворительное.Варшавер выразил надежду на скорое выздоровление и возможность продолжения работы 89-летнего Глеба Анатольевича над спектаклями. "Будем надеяться, что скоро мы его увидим", – сказал директор "Ленкома" во время беседы с изданием.Ранее Панфилов был госпитализирован с подозрением на пневмонию и инсультом. Это вызвало озабоченность у поклонников и коллег. Они переживают за Глеба Анатольевича и молятся о его выздоровлении.Глеб Панфилов – известный советский и российский режиссер и сценарист. В числе его работ – такие фильмы, как "Романовы. Венценосная семья" (2000), "Без вины виноватые" (2008), "В огне брода нет" (1967), "Начало" (1970), "Мать" (1990), "Иван Денисович" (2021).В этом году скончалась супруга Глеба Панфилова – народная артистка СССР Инна Чурикова. Ранее режиссер называл причину смерти жены. Его слова "Дни.ру".