Ограничено предложение новостроек и на старте строительства.

Ограничено предложение новостроек и на старте строительства.На первичном рынке Москвы за последний год стало ощутимо меньше новостроек на завершающих и начальных этапах работ.Внутри МКАД в новостройках класса "комфорт" на квартиры в проектах на стадии котлована приходится до 5% от предложения, на лоты в сданных корпусах – 8%. Почти три четверти жилья в реализации – это проекты на стадии возведения этажей.В жилых комплексах на этапе начала строительства, как правило, действуют самые низкие цены. Уже готовые новостройки привлекают возможностью как быстро переехать, так и оценить качество работ и застраховать себя от рисков недостроя.В классе "бизнес" около 15% лотов сосредоточено в ЖК, возведение которых только стартовало, 12% – в готовых корпусах. В классе "премиум" на такие квартиры приходится 9% и 8% соответственно.В Новой Москве лишь 9% от всех квартир сосредоточено в проектах на старте строительных работ. В сданных корпусах реализуется 5% от всех лотов.