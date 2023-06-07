Уникальную программу представил знаменитый Минин-хор во владимирском центре классической...

Уникальную программу представил знаменитый Минин-хор во владимирском центре классической музыки.Во владимирском центре классической музыки выступил знаменитый Минин-хор. Московский государственный академический камерный хор представил уникальную программу. Почетным гостем концерта стал создатель прославленного коллектива- народный артист СССР Владимир Минин."Убаюкивание солнца". Уникальная программа, название которой дало одно из самых удивительных сочинений композитора Гии Канчели- для смешанного хора и ударных. Слово "Солнце" здесь звучит на 30 языках мира: от шумерского и грузинского до итальянского и русского. "Убаюкивание солнца" Канчели написал в 2008-ом. А российская премьера сочинения- оно стало главным номером первого отделения концерта во Владимире- состоялась в 2010-ом благодаря московскому академическому камерному хору. Дело легендарного Владимира Минина сегодня продолжает Тимофей Гольберг. По словам главного дирижёра Минин-хора, город Владимир для прославленного коллектива стал особой точкой на карте. В этом сезоне Московский академический камерный хор выступает во Владимире во второй раз.Тимофей Гольберг, главный дирижёр, художественный руководитель Московского академического камерного хора (Хора Минина):- Я обязан с этих слов и начать. Поблагодарить публику за то, что мы приезжаем во второй раз. Если публике этого не надо, то коллектив не приезжает. Это прямая зависимость. Ну и на самом деле очень приятно приезжать, потому что размеренный, тёплый город. И как слушают. Вот это важно.Минин-хор владимирцы действительно ждали. На концерт пришли люди самого разного возраста. И прежде всего- давние почитатели знаменитого коллектива.Анатолий Трунов:- Был первый фестиваль хорового искусства здесь у нас во Владимире. Как раз я участвовал в проведении этого фестиваля. Я тогда работал в органах культуры. Поэтому я постоянно слежу за этим коллективом.Высочайшая планка национального хорового искусства. Та самая высота, которую задал когда-то хору сам Владимир Минин. Сегодня основатель коллектива, народный артист СССР Владимир Минин-почётный президент московского академического камерного хора. Легенда стал почётным гостем концерта в Центре классической музыки. Более полувека Владимир Николаевич "строил" хор, который стал гордостью страны. Твёрдо шёл к цели, экспериментируя, добиваясь звучания, а ещё исполнительской гибкости. Минин уверен: чтобы впечатлять, любая музыкальная фраза должна быть прожита изнутри.Владимир Минин, основатель и президент Московского академического камерного хора, народный артист СССР:- Вот этот становой хребет сопротивляемости был , я бы сказал, решающим в жизни. Добиваться, добиваться, обязательно добиваться. Плюс, конечно, немного характер. Почему я выбрал эту профессию? Я страстно люблю голос. Особенно если он чистый.Также во Владимире прославленный Минин-хор представил произведения Малера, Шнитке, Пуленка, и знаменитый "Пушкинский венок" Георгия Свиридова. Это знаковое сочинение легендарный композитор написал в 1978-ом. Специально для Минин-хора.Мария Платанюк, Яна Тарасова, Андрей Синягин "Вести-Владимир"