В 2023 году на ремонт дорог во Владимирской области направят 1 миллиард 500 миллионов рублей. На...

В 2023 году на ремонт дорог во Владимирской области направят 1 миллиард 500 миллионов рублей.На ремонт дорог в муниципалитетах региона в этом году направят 1 миллиард 500 миллионов рублей, - сообщил председатель Заксобрания Владимир Киселёв.Инициатор программы - губернатор Александр Авдеев. Только по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году в норму приведут 120 километров дорожной сети регионального, муниципального и местного значения. Дорожники вышли на объекты, как только позволила погода, и теперь опережают срок сдачи. К середине июня во многих муниципалитетах (в их числе Владимир, Собинский и Селивановский районы) ремонт уже завершится. Глава регионального парламента Владимир Киселев напомнил: планы на дорожные работы формируются в том числе на основании обращений граждан. Предложений ждут на новой площадке - "Программа развития 33".- В настоящее время проходит большое количество встреч наших депутатов Законодательного Собрания, наших депутатов органов местного самоуправления с нашими гражданами, и, конечно, очень хорошо будет, если наши граждане, жители городов и районов, на этих встречах будут рассказывать нашим депутатам. кк проводится ремонт в том или ином населенном пункте, какие они проблемы видят и какие дороги, какие тротуары нужно ещё отремонтировать.