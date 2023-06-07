Он состоится 8-9 июня в Выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея. Мероприятие проводит Ресурсный центр добровольчества и молодежных инициатив во Владимирской области с

Он состоится 8-9 июня в Выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея. Мероприятие проводит Ресурсный центр добровольчества и молодежных инициатив во Владимирской области с использованием средств федерального гранта «Регион добрых дел». Среди участников – представители муниципальных образований Владимирской области. Волонтеры обсудят с ними современные тенденции развития добровольческого сообщества, особенности компетентностного профиля волонтёра добрососедства и развития этих компетенций.