Авария произошла 15 июля прошлого года, в результате скончалась несовершеннолетняя девочка, которая была за рулем мотоцикла. Как установило следствие, жительница Москвы ехала по проезжей

Авария произошла 15 июля прошлого года, в результате скончалась несовершеннолетняя девочка, которая была за рулем мотоцикла. Как установило следствие, жительница Москвы ехала по проезжей части посёлка Киржачского района со скоростью 20 километров в час. По мнению суда, эта скорость не позволяла водителю постоянно контролировать движение машины. Подсудимая подъехала к нерегулируемому перекрестку и не уступила дорогу