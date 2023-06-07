ЧП произошло на стоянке техники компании «Чистый город».

В Коврове злоумышленники ночью засыпали сахар в топливные баки 13 мусоровозов. ЧП произошло на стоянке техники компании «Чистый город».Из-за диверсии машины коммунальщиков утром не завелись и на линию не вышли. Починить их удастся лишь ко второй половине дня 7 июня. Сегодня мусоровозы будут работать до глубокой ночи. К вывозу ТКО подключилась техника из Вязников и Владимира. Компания пригнала два грузовика.Полиция в курсе, виновники разыскиваются. Жителей Коврова и Ковровского района предупреждают о временных трудностях с вывозом отходов с контейнерных площадок.