У злоумышленников обнаружили 160 грамм героина, сообщили в прокуратуре. Установлено, что мужчины вступили в сговор с неизвестным лицом, они собирались распространять наркотики по Мурому. В

У злоумышленников обнаружили 160 грамм героина, сообщили в прокуратуре. Установлено, что мужчины вступили в сговор с неизвестным лицом, они собирались распространять наркотики по Мурому. В указанном месте узбеки забрали 160 грамм героина и расфасовали его в 91 сверток. Пять маленьких упаковок они успели положить в тайники. Но довести дело до конца преступники не смогли, наркотики