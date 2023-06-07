Об этом рассказали во Владимирстате.

Во Владимирской области средняя зарплата составляет 45 тысяч рублей. Об этом рассказали во Владимирстате.Среди всех субъектов ЦФО наш регион расположился на седьмом месте с конца. При этом специалисты уверяют, что по сравнению с 2021 годом доходы владимирцев выросли на 15,5%.Самые большие зарплаты у финансистов и страховщиков - 66 тысяч рублей в среднем. Добыча полезных ископаемых приносит работникам отрасли до 59 тысяч рублей. Сопоставимые суммы получают сотрудники компаний в сфере информации и связи, а также специалисты научной и технической области.Торговля, лесное хозяйство, ремонт машин и госслужба приносят заработок в 49 тысяч рублей. Самое маленькое жалованье у представителей гостиничного бизнеса и общепита - менее 30 тысяч рублей.Самые высокие зарплаты отмечены в Петушинском районе - 60 тысяч рублей. Жители областного центра могут похвастаться окладами в 50 тысяч. Схожая зарплата в Коврове, Киржачском и Собинском районах. Низкие доходы отмечаются в Вязниковском и Меленковском районах (35 тысяч рублей).