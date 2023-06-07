В селе Борисовском Суздальского района дан старт ежегодному конкурсу Самая красивая деревня. В...

В селе Борисовском Суздальского района дан старт ежегодному конкурсу "Самая красивая деревня".В Борисовском Суздальского района сегодня дали старт конкурсу "Самая красивая деревня". Девятый смотр организован инициативной группой общественников при поддержке губернатора Александра Авдеева и областного совета сторонников партии "Единая Россия".- У нас деревенское рукоделие, половички разные.- Детям нравится? Интересуются?- Да, конечно.Губернатор Александр Авдеев знакомится с местными умельцами. Ткачихи, краснодеревщики, художники, фермеры. В основном- жители Борисовского. Но есть и гости из Суздаля. В развитие деревни важно вовлечь как можно больше инициативных людей, уверен глава региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас мы двигаем инициативу о том, чтобы поддерживать фермерские начинания, предпринимательские начинания, создание рабочих мест, производство продукции, обработка сельхозземли и так далее. И, соответственно, помимо социальной инфраструктуры, благоустройства появятся какие-то возможности для развития начинающих предпринимателей.Надо их поддерживать.Борисовское участвует в смотре ежегодно. В 16-м году село стало обладателем первого места, но хотелось бы гран-при. Жители говорят: их сила- традиции и духовность.Ольга Гусева - глава администрации Павловского сельского поселения:- У нас очень интересный батюшка, у нас очень интересная церковь и население настолько духовно, что они вот это слияние показали.Эта тема-и в работах мастеров. Константин почти 30 лет занимается обработкой дерева. Дело стало семейным. На эти прекрасные столы Константин потратил несколько дней.Константин Жаров, краснодеревщик:- Он набранный из разных кусочков. У каждой древесины свой цвет и своя фактура. Подбирается рисунок, выкладывается, подбираются цвета.И такие мастера в каждом районе. В том числе, в вопросах кулинарных.Ольга Яцык:- Ну что за праздник без угощений? В Борисовском подают традиционную гречневую кашу с мясом, пшённую кашу, а также наваристую уху. Ну что, отведаем? Вкусно! Добавки дадите?Начинался конкурс с 20-ти участников. Рекорд - 119. Претендентов делят на две группы: до 500-сот жителей и от 500-сот до 3,5 тысяч. В первую очередь, жюри оценивает красоту села или деревни, и сплочённость тех, кто их населяет.Вячеслав Картухин, глава организационного комитета конкурса "Самая красивая деревня", заместитель председателя Законодательного Собрания:- Гран-при у нас будет 200 тысяч рублей. Призы в группах: 100 тысяч за первое место, 50 тысяч за второе, 30 за третье. Всё это можно будет по постановлению губернатора увеличить за счёт бюджетных средств 50 на 50.Депутат Государственной Думы Алексей Говырин с прошлого года - в жюри. Вместе с коллегами посвятил лето визитам в сёла и деревни Владимирской области и поддержал развитие фермерского хозяйства многодетной семьи. Сейчас предлагает обратить внимание на ремесленников.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы:- Мастеров, которые возрождают или продолжают традиции народных художественных промыслов: их будут ждать денежные призы и поддержка по выводу их товаров на маркетплейсы.Приём заявок закончится 5 июля. В прошлом году гран-при получило село Гришино Гороховецкого района. Скоро там появится аллея славы героев Великой Отечественной войны. Кто станет новым победителем , станет известно осенью.Ольга Яцык, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".