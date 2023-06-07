В селе Кистыш Суздальского района прошло открытие фестиваля Музыкальная экспедиция Во...

В селе Кистыш Суздальского района прошло открытие фестиваля "Музыкальная экспедиция"Во Владимирской области стартовала юбилейная Музыкальная экспедиция. Открытие фестиваля прошло в старинном селе Кистыш, связанном с именем великого полководца Александра Суворова. Об уникальном фестивале, который объединил классическую музыку и национальную историю- Вера Куликова.Здесь вместе звучат история и музыка. Свой старт юбилейный фестиваль-путешественник взял в суворовских местах- суздальском селе Кистыш. В своей родовой вотчине великий полководец Александр Суворов бывал неоднократно. В память о своём отце построил каменную церковь Василия Великого. Храм был разрушен в советское время. Сегодня его восстанавливает общественная организация "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Александра Суворова". Василий Верещак отмечает: памятник постепенно преображается.Василий Верещак, председатель правления общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова":- Мы восстановили иконостас предела Александра Невского. Он за моей спиной находится. А предел это был. Это был небесный покровитель Александра Васильевича по его указанию был сделан.С открытием 10-ой "Музыкальной экспедиции" гостей и участников поздравил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Дорогие друзья! Уважаемый оркестр. Я думаю, что для всех это будет незабываемый вечер. И, действительно 9 лет "Музыкальная экспедиция" покоряет города и веси Владимирской области.В исторических декорациях музыка приобретает новое звучание. Маэстро Артём Маркин-вдохновитель знаменитого фестиваля подчёркивает: "Музыкальная экспедиция" этого года посвящена ратным подвигам Отечества и его героев. Историческими спутниками в этом путешествии станут Александр Суворов, Петр Багратион, Голицыны, Храповицкие, Всеволжские. Музыканты побывают в местах боевой славы и там, где в годы Великой Отечественной формировались госпитали.Артём Маркин, директор Центра классической музыки, дирижёр Владимирского Губернаторского симфонического оркестра:- Ключевая точка будет День России. 12 июня. Это имение Голицыных в селе Сима. Место, где скончался Багратион. Место,где 10 лет назад удачно запустили реконструкцию усадьбы. Считаем, что здесь наш вклад здесь тоже очень серьезен.Специальный гость фестиваля-контратенор, лауреат международных конкурсов, наш земляк Василий Хорошев. Он участвовал в открытии фестиваля, услышат его владимирцы и наВладимирец Глеб Панов- самый юный участник за всю историю "Музыкальной экспедиции". Победитель международного конкурса "Щелкунчик". Дважды лауреат областного конкурса "Солист оркестра".Глеб Панов, лауреат всероссийского конкурса "Щелкунчик":- Музыкальная экспедиция -это пропаганда музыки академической, а простым людям просто концерты на улице. Я тоже считаю, что концерты и и конкурсы это разные вещи, но игра одно и тоже. Надо играть всегда хорошо и радоваться, когда выступаешь.Впервые в "Музыкальной экспедиции"- московский пианист Арсений Тарасевич-Николаев. Лауреат международных конкурсов, в том числе и первого конкурса имени Рахманинова.Арсений Тарасевич-Николаев, лауреат международных конкурсов:- Публика собирается не только местная, но и очень много людей приезжает. Для них это тоже и шанс выбраться из городской суеты на природу и при этом послушать прекрасную музыку. Это очень здорово, что такое есть.А уже 10 июня фестиваль -путешественник ждут в селе Лыково Юрьев-Польского района. Здесь в начале 19-ого века нашли шлем князя Ярослава Всеволодовича. С этой находки началась история российской военной археологии.Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.