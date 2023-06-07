Она находится рядом со школой №42. На площадке оборудованы беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. Помимо обычных

Она находится рядом со школой №42. На площадке оборудованы беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. Помимо обычных тренажеров, на площадке будет работать мультимедийный комплекс, который поможет выстроить индивидуальную программу тренировок и даст рекомендации по выполнению упражнений. На открытии спортивной площадки побывал губернатор. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Приятно