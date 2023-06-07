Владимирцу стали приходить штрафы за брошенный в другом городе автомобиль. 39-летний житель Гусь-...

Владимирцу стали приходить штрафы за брошенный в другом городе автомобиль.39-летний житель Гусь- Хрустального района надолго оставил незапертый автомобиль «Ауди» в одном дворе на одной из улиц города Владимира. Однако ему стали приходить штрафы за нарушения ПДД, совершенных на данном транспортном средстве. Оказалось, что машины на месте уже нет, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Оперуполномоченными отдела уголовного розыска ОП №1 УМВД по Владимиру удалось по информации, полученной от граждан, установить 43-летнего подозреваемого. Оказалось, что он обнаружил, что дверь авто не заперта, а в салоне оставлены документы на машину. На месяц он отогнал "Ауди" на другое место. И, убедившись, что машину никто не ищет, продал ее за 200 000 рублей.Полицейские задержали подозреваемого и вернули автомобиль хозяину, с подозреваемого взята подписка о невыезде.Фото https://www.pxfuel.com/en