Одетая в камуфляж женщина вышла из машины и бросила в здание три бутылки с горючей смесью, сообщает телеграм-канал SHOT. Загорелись ворота военкомата, их быстро потушили охранники. Женщину

Одетая в камуфляж женщина вышла из машины и бросила в здание три бутылки с горючей смесью, сообщает телеграм-канал SHOT. Загорелись ворота военкомата, их быстро потушили охранники. Женщину задержали. У нее нашли пятилитровую канистру и несколько тряпок. Также в телеграм-канале SHOT сообщили, что злоумышленница работает начальником отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства Владимирской области. В УВМД