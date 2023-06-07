Владимирская таможня пресекла контрабанду запрещенных веществ. Сибутрамин - почтой. В отношении...

Владимирская таможня пресекла контрабанду запрещенных веществ.Сибутрамин - почтой. В отношении жительницы Мурома возбуждено уголовное дело. Сильнодействующее вещество в посылке из Казахстана выявили сотрудники владимирской таможни.Экспертиза показала, что 324 капсулы препарата для похудения содержат почти 100 граммов сибутрамина. БАДы были заказаны через интернет у неизвестного поставщика и явно предназначались для дальнейшей реализации, отмечают во владимирской таможне. Возбуждено уголовное дело по статье - контрабанда сильнодействующих веществ.