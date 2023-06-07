Спортсменки завоевали серебро на соревнованиях «На призы Олимпийской чемпионки Е.М. Замолодчиковой» по спортивной гимнастике, посвященные празднованию 100-летия Московского спорта.

Спортсменки завоевали серебро на соревнованиях «На призы Олимпийской чемпионки Е.М. Замолодчиковой» по спортивной гимнастике, посвященные празднованию 100-летия Московского спорта. Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Москве с 5 по 8 июня. Команда из Владимирской области уже показала хороший результат. Девочки завоевали серебряные награды в командном первенстве по программе КМС. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: