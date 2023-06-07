Владимирские школьники посмотрели театральное попурри знаменитых сказок Пушкина под открытым...

Владимирские школьники посмотрели театральное попурри знаменитых сказок Пушкина под открытым небом.Во владимирском парке липки состоялся праздник в честь дня рождения Александра Пушкина. Спектакль по сказкам великого поэта посмотрели ученики городских школ.Ученики гимназии №1 г.Владимира:- Мы смотрели сказку о царе Султане, сказку о Рыбаке и рыбке Еще была сказка.. Золотой гребешок.. Три богатыря, смотри, про царя-то!- Нам запомнилось про Зототую рыбку. И еще когда петушок такой пиу-пиу, вылетал не в своей сказке. И сказка о царе Султане.Ребята из школ города увидели театральное попурри от актеров областного театра кукол по мотивам знаменитых сказок "солнца русской поэзии". На импровизированную сцену вышли три царевны, царь Султан, поп и работник его балда. А ведущим был знаменитый Кот Ученый. Это уже традиционный литературный праздник, каждый год городская библиотека проводит его 6 июня. Взрослые могли выйти к открытому микрофону и прочитать стихи, а дети - пройти литературные квесты и посмотреть представления.Аделина Тагаева, завотделом продвижения чтения центральной городской библиотеки:- Было очень много детей, которые просто проходили мимо. Сейчас активное время школьных лагерей. Тем более, что многие гуляют в центре и с удовольствием присоединяются. На то же самое представление театра кукол собралось какое-то рекордное количество, которого вообще не ожидали.