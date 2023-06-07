Военнослужащий признал свою вину.

Во Владимирской области мобилизованный получил 4 года тюрьмы за побег из учебки. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского гарнизонного военного суда.А. Сосина призвали в войска в начале частичной мобилизации. Резервиста направили в Пакино, где он проходил службу по контракту. Находясь в подразделении, боец узнал о болезни матери.В конце октября он решил самовольно покинуть часть. На попутках рядовой добрался до дома, где следующие полгода ухаживал за мамой. В международный женский день, когда солдат вышел в магазин за подарком маме, его задержали сотрудники полиции. Военнослужащий признал свою вину.На суде он пояснил, что после выздоровления матери боялся вернуться в ВС РФ, так как понимал, что ему грозит уголовная ответственность. Однако избежать её все равно не получилось. Следующие четыре года мужчина проведёт в колонии-поселении.