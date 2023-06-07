Во Владимире 19 лет назад открыли единственный в стране памятник сотруднику ЖКХ. Первому в России...

Во Владимире 19 лет назад открыли единственный в стране памятник сотруднику ЖКХ.Первому в России бронзовому дворнику исполнилось 19 лет. Именно во Владимире в июне 2004-ого года был открыт тогда единственный в стране памятник рядовому сотруднику жилищно-коммунального хозяйства. Дворник изображен в натуральную величину.Автор запечатлел его в минуту отдыха, в рабочих пальто, фуражке, сапогах, с метлой и характерным - немного философским - выражением лица. В архиве нашей телекомпании сохранился сюжет об открытии монумента.