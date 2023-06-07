Во Владимире досрочно отменили карантин по бешенству. Указ № 167 на этот счет издал глава...

Во Владимире досрочно отменили карантин по бешенству.Указ № 167 на этот счет издал глава Владимирской области Александр Авдеев. Ранее территорию в радиусе 1,5 км объявили неблагополучной по бешенству.Отметим, что первоначально территория нового очага бешенства в районе дома №226 на улице Добросельской во Владимире должна была находиться в карантинном режиме до с начала апреля до 27 июня.Фото: https://www.pxfuel.com