Для увеличения пропускной способности дороги власти установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Во Владимире запретят парковаться на улице Сакко и Ванцетти. Об этом рассказали в мэрии.Для увеличения пропускной способности дороги власти установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».Добавим, что из-за стоящих вокруг машин на указанном отрезке регулярно возникают пробки. Летом, во время торговли сезонными овощами и фруктами, обочины проезжей части заставлены фурами и ситуация заметно ухудшается.