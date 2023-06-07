Во Владимире ликвидируют последствия попытки поджога военкомата. Сегодня утром телеграм-каналы...

Во Владимире ликвидируют последствия попытки поджога военкомата.Сегодня утром телеграм-каналы сообщили, что 55-летняя женщина на улице Стрелецкая во Владимире якобы бросила бутылки с зажигательной смесью на территорию военного комиссариата. Также сообщается, что она является сотрудницей одного из министерств регионального правительства.Пока ни один из официальных источников информации не подтвердил и не опроверг эти сообщения. В то же время, поступили сведения о том, что ворота военкомата заново покрывают краской.По одной из неофициальных версий, женщина не сумела расплатиться с долгами, и кредиторы поручили ей совершить поджог под обещание обнулить долг.Информация уточняется.Фото: https://www.pxfuel.com/en