Во Владимире ночью сгорел автомобиль и пострадал от огня соседний. Сегодня в 2 часа 28 минут...

Во Владимире ночью сгорел автомобиль и пострадал от огня соседний.Сегодня в 2 часа 28 минут сообщение о возгорании легкового авто на Нижней Дуброве. Пожарные ликвидировали горение в моторном отсеке на площади 4 кв.м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.От теплового воздействия также пострадали багажник, бампер и фара стоявшего рядом автомобиля.Причины происшествия устанавливают дознаватели МЧС.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.