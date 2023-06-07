Очередное контрольное мероприятие состоялось на улице Полины Осипенко.

Мэрия и МВД приступили к традиционным летним рейдам по ликвидации точек уличной незаконной торговли. Очередное контрольное мероприятие состоялось на улице Полины Осипенко.Зачастую незаконная торговля ведётся прямо из припаркованных на обочине машин. Еда на «прилавках» не имеет сертификатов соответствия, а «предприниматели» работают с нарушением санитарных правил и оставляют после себя кучи мусора.Типичная «нелегальная» торговая точка выявлена у дома № 14/43. У уличных продавцов не оказалось медицинских книжек и документов на товар. Составлено шесть протоколов. «Бизнесменам» грозят штрафы в размере от 500 до 15 тысяч рублей.