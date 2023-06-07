Её построили рядом со школой №42 в Юрьевце.

Первая «умная» спортивная площадка в регионе открылась во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Рядом со школой №42 в Юрьевце оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны, площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. Помимо стандартных тренажёров на объекте будет работать мультимедийный комплекс, с помощью которого можно выстроить индивидуальную программу тренировок и получить рекомендации.«Это прекрасный подарок детям нашего района. Огромное спасибо!» – отметила многодетная мама Лилия Сапун.В Белом доме подчеркнули, что в ближайшее время в областном центре появится как минимум три открытых спортивных сооружения.